Torneo Clausura: Un Expreso que no avanza

El gol es la materia pendiente

El cabezazo de Mateo Gamarra de sobre pique que pasó por encima del travesaño, antes de eso, un remate de Iván Torres y otro de Marcos Gómez desde fuera del área que desvió Rhuam, fueron las aproximaciones más claras que tuvo Olimpia en la primera parte para abrir el marcador.

Lea más: Olimpia vs. Resistencia: Resultado y resumen

El equipo de Francisco Arce tuvo la tenencia de la pelota, pero por momentos equivocó los caminos, cayó en imprecisiones al momento de crear juego y arriba no pudo dejar a sus delanteros con una pelota clara de gol.

Pero en esto también tuvo mucho que ver el planteamiento táctico de Resistencia, al momento de ubicarse en posición defensiva. Con mucha coordinación y presión media, los dirigidos por Carlos Recalde intentaron cerrar los caminos y no regalar espacios que su rival pueda explotar para lastimar.

En el franjeado los hombres de mayor claridad en ese primer lapso fueron Gómez, Cardozo y el juvenil Aarón Páez mostró muy buenos recursos para jugar de espalda.

En ofensiva el equipo Celeste no mostró mucho. No tuvo juego asociado para inquietar a su rival. Todo fue muy mecanizado y por momentos evidente. Estifen Díaz fue el que intentó jugar fuera del libreto, pero no tuvo acompañamiento.

Con el ingreso de Otálvaro el Decano pasó a jugar con tres en el fondo y posicionó a sus laterales bien arriba. Tuvo mayores recursos para atacar, pero las jugadas claras de gol no llegaban. Es más, fue Resi el que en dos ocasiones estuvo muy cerca de abrir el marcador.

El correr de los minutos instaló la desesperación en los jugadores franjeados que ya no elegían el camino correcto. Entre las grandes intervenciones del arquero Rhuam y los errores al momento de finalizar las situaciones en ofensiva, a Olimpia, que suma tres partidos sin marcar, se le escapa el tren que pelea por el título.

ZABALA: Falta algo de suerte

“Lastimosamente no pudimos volver a ganar. Lo intentamos, yo creo que jugamos bien, pero nos falta lo último, ese poquito de suerte, que si se nos da va a ser importante, porque no estamos pudiendo convertir”, fueron las palabras de Facundo Zabala, luego del empate sin goles frente a Resistencia, tercer juego en el que el equipo no lograr marcar.

A renglón seguido, el lateral izquierdo de Olimpia dejó en claro que el grupo está fuerte. “Nosotros estamos muy unidos, tratamos de hacer lo mejor, pero necesitamos ese poquito de suerte, porque de llegar llegamos a posiciones ofensivas, hacemos las cosas bien y no nos llegan muchas veces. Pero sabemos que en cualquier momento va a llegar el gol y vamos a comenzar a sumar nuevamente de a tres”,