Formativas: Cartelera de antepenúltima fecha

Se forma anticipada ya se consagraron campeones Olimpia (Sub 16 y Sub 19) y Cerro Porteño (Sub 17).

Falta definirse a los campeones de la Sub 14, Sub 15 y Sub 18.

Para la Copa de Oro, donde participarán los seis primeros del acumulativo, hasta la fecha están; Cerro Porteño (415 puntos), Olimpia (403), Libertad (389), Guaraní (311), Nacional (252) y Sportivo Ameliano (235). Para la Copa Plata; Tacuary FBC (231), Guaireña FC (207), Sportivo Luqueño (199l, Sportivo Trinidense (134), General Caballero JLM (128) y Resistencia SC (116).

Cartelera:

Guaireña FC – General Caballero JLM, sábado. En CAR de Guaireña (Villarrica): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Tacuary FBC – Cerro Porteño, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 16 (07:00), Sub 15 (09:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 17 y Sub 19 (07:00), Sub 18 (09:00).

Libertad – Sportivo Luqueño, sábado. En Colegialito: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Guaraní – Resistencia SC, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Unión Ybyraro: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Nacional – Sportivo Trinidense, sábado. En Fortín de Tacumbu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Olimpia – Sportivo Ameliano, sábado. En Complejo ODD (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Ameliano (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Próxima fecha:

Sportivo Trinidense - Guaraní

General Caballero JLM - Sportivo Ameliano

Sportivo Luqueño - Tacuary FBC

Cerro Porteño - Nacional

Resistencia SC - Guaireña FC

Libertad - Olimpia