Torneo Clausura: El Ciclón rescata un punto

Lo que no pudo en el inicio, lo encontró al final

Cerro Porteño fue el equipo que manejó más y mejor el desarrollo de la primera parte. El Azulgrana tuvo el control del balón, encontró muy buenas asociaciones para elaborar juego y generar espacios para instalar peligro constante dentro del área rival. El déficit estuvo en la terminación y en la definición de las ocasiones generadas.

Eso que tanto le costó al conjunto de barrio Obrero encontró General Caballero de Mallorquín en la primera chance que tuvo en el arranque de la segunda parte. Junior Marabel, que saltó al campo desde el banco, recibió una pelota al borde del área y la colocó en el ángulo de Jean Fernandes.

Pero antes de ponerse arriba en el marcador el equipo de Mallorquún lo tuvo complicado. Producto de la presión y la intensidad del juego propuesto por su rival, los de Troadio Duarte se vieron obligados a retroceder varios metros sus líneas de contención y defensiva. Los laterales del Ciclón se posicionaron como extremos y siempre fueron opción para el juego asociado; Bobadilla rondaba dentro del área y Peralta, que suele ser el volante retrasado, siempre pisó área rival y tuvo dos remates interesantes de larga distancia.

En ofensiva el equipo local lograba buenas conexiones hasta mitad de campo. En ese primer lapso casi no llegaron con peligro en zona ofensiva, algo que cambió drásticamente luego del gol local, en el arranque de la complementaria.

El tridente que formaron Sanguina, Marabel y Martínez, que se encargaba de poner la pausa y conducir el ataque, supo manejar la salida rápida y llevar peligro hasta campo adversario. Víctor Bernay advirtió que su equipo perdió claridad en el juego y ordenó modificaciones en el ataque y el medio sector.

El Ciclón creció en la intención, pero seguía sin encontrar los caminos para quebrar el buen orden táctico que presentó su rival de mitad de cancha hacia atrás. En los minutos finales la desesperación comenzó a llevar al Ciclón a la desesperación, lo que fue empujando para que su juego vaya cayendo en el desorden, hasta que una pelota metida al área encontró la cabeza salvadora de Ronaldo Dejesús.

Resultado sabor a nada

“La verdad que es un resultado con sabor a nada. En la primera mitad fuimos altamente superiores pero no pudimos marcar. Esto es fútbol, hay que marcar para ganar y nos llevamos un empate a casa”, así comenzó analizando Damián Bobadilla sobre lo que fue el empate 1-1 de ayer frente a General Caballero JLM.

A renglón seguido, el volante de Cerro Porteño reiteró que les queda lo que hicieron en la primera parte, porque en la segunda parte no lograron repetir el nivel de juego. Con respecto a eso, Bobadilla fue tajante y apuntó al arbitraje. “En la segunda parta no pudimos tener el mismo rendimiento porque se cobran cualquier falta, de los tiros de esquina te cobran saque de arco y son cosas que a uno le fastidian, pero bueno, hay que saber lidiar con todo eso”.

Para finalizar, el futbolista azulgrana, convocado a la selección paraguaya, se refirió a su momento y a lo importante que está siendo en el aspecto ofensivo. “Es una marca registrada (tener varias chances de gol y marcar), estoy jugando un poco más adelantado y eso me permite llegar mucho al área. Lastimosamente hoy las pelotas no me quedaron muy bien, pero hay que seguir trabajando”.