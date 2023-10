Selección Mayor: Plan “A y B”, en cancha

Al caer la tarde de hoy, en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, se reagrupan los paraguayos. Con Veinte jugadores de clubes extranjeros y ocho de los equipos caseros se conformó la plantilla albirroja de la mano del técnico Daniel Garnero, cuyo primer gran desafío será enfrentar al seleccionado de su país, el próximo jueves, en el estadio Monumental de Buenos Aires, a las 20:00.

El segundo juego tendrá como escenario al Defensores del Chaco, cinco días después, a las 19:30, cuando enfrente al combinado boliviano, dirigido por nuestro conocido Gustavo Costas.

Además del primer contacto cara a cara de Garnero con la mayoría de sus nuevos dirigidos, pero conoce a todos, esta tarde arranca la fase de entrenamientos antes de viaje, pasado mañana.

La nómina de Garnero

Con ocho futbolistas de la casa, Iván Ramírez, Álvaro Campuzano, Matías Espinoza, Héctor Villalba (Libertad), Santiago Arzamendia, Damián Bobadilla (Cerro Porteño), Juan Espínola y Mateo Gamarra (Olimpia), el técnico Daniel Garnero completó la lista de citados, a la que agregó también a Gastón Giménez (Chicago).

A diferencia de la que fue la última convocatoria del anterior entrenador, el nuevo convocó a Adam Bareiro (San Lorenzo de Almagro) y Antonio Tonny Sanabria (Torino).

Del plano casero, las caras nuevas son Iván Ramirez y Damián Bobadilla, como las vueltas de Héctor Villalba y Santiago Arzamendia en la nómina.

Adam, esta vez “mucho más maduro”

Después de jugar anteanoche en filas de San Lorenzo en la caída frente a Newell’s, el delantero Adam Bareiro se hizo ver ya en la mañana de ayer respondiendo a la convocatoria a la selección mayor.

“Se me cumple un sueño que tenía desde chico. Es mi segunda convocatoria, pero hoy estoy mucho más maduro y con aprendizaje encima. Si me toca arrancar, voy a dar todo de mí”, fueron las afirmaciones del “Zorrito” Bareito, uno que fue citado en aquel primer combo en el selectivo de Qatar 2022 (Perú y Venezuela), pero no le tocó jugar.

“Ahora a aprovechar la oportunidad que se me está dando” y sobre lo que fue esta convocatoria, Adam comentó que “justo estaba en la concentración de San Lorenzo, previo al partido con Huracán, muy contento por este llamado”.