Ariel Galeano: “Con el gol se nos abrió el partido”

El técnico de Libertad, Ariel Galeano, reconoció que en los primeros minutos no estuvieron cómodos porque el rival no les permitió desarrollar su juego y les complicó bastante. El DT explicó que ante la seguidilla de partidos no será raro una rotación de jugadores.