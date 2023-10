“El primer gol nos dejó mareados”, José Arrúa.

“Partido complicado. Fue como una final. El primer gol nos dejó un poco mareados y en ese primer tiempo no nos encontramos. Luqueño nos doblaba las marcas, nos llevó a su juego, nosotros cometimos varios errores y creo que fueron un merecido ganador”así expresó en conferencia José Arrúa, entrenador de Trinidense, tras la derrota de su equipo 2-1 ante Luqueño.

Consultado sobre el desarrollo del juego y las variantes realizadas durante el mismo, el DT del equipo de Santísima Trinidad indicó: “La intención era lograr emparejar el medio sector primero, porque Luqueño estaba haciendo un juego directo y nos tomaban mal parados. Luego, con el ingreso de Arévalo, buscamos tener otro hombre con juego aéreo porque sabíamos que con la ventaja en el marcador, ellos se iban a cerrar atrás”.

Para finalizar, el Arrúa indicó que el grpo está golpeado tras la derrota, pero que no hay tiempo para los lamentos. “Todas las derrotas duelen y más cuando no tenes el volumen de juego habitual. No nos encontramos en la cancha para poder jugar, pero rápidamente tenemos que dar vuelva de página. Tenemos que recuperarnos lo antes posible porque en pocos días tenemos otro partido importante”.