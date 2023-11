Humberto García: “Si soy sincero me vuelven a multar”

“Soy un tipo pobre, humilde y nuestro trabajo se basa en resultados. Y si hoy soy sincero me vuelven a multar, así que es mejor hablar de otra cosa. No pudimos ganar porque no fuimos efectivos”, así arrancó su conferencia de prensa un molesto Humberto García, entrenador de Ameliano, cuand se le consultó pro el arbitraje.

Pero, seguido, el entrenador de la V azulada volvió a apuntar al arbitraje: “El partido anterior (frente a Nacional), que la mano que no cobraron penal te digan que estuvo bien, es una bofetada para mi. Está bien si te dicen nos equivocamos, porque todos nos equivocamos. En nuestro caso, nos equivocamos, no obtenemos resultados y hoy estamos con un pie afuera de Ameliano”.

Consultado si se siente perseguido, el técnico dijo. “Solo pido parcialidad. Hoy perdimos a Marcos Benítez desde muy temprano por el pisotón que recibió. El árbitro nunca fue al VAR. Molesta que te digan que están acertados cuando todos vemos que se equivocaron”.