Formativas: arranque del Hexagonal Final

En la Zona A se encuentran los primeros seis equipos; Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional y Sportivo Ameliano. En la Zona B están; Tacuary FBC, Guaireña FC, Sportivo Luqueño, Sportivo Trinidense, General Caballero JLM y Resistencia SC.

La competencia será de una rueda que culminará este mes, donde habrá cinco fechas en un juego de todos contra todos.

Serán campeones de Zona, los que mayor puntaje acumule en cada categoría.

Debido a las condiciones del campo de juego, Parque Guasu no está habilitado y este sábado solo se disputarán los encuentros de la Zona A, mientras los encuentros de la Zona B se jugarán el martes.

Cartelera:

ZONA A

Cerro Porteño – Sportivo Ameliano, sábado. En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 14 (07:00), Sub 16 (07:30) y Sub 15 (09:00). En Ameliano (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Olimpia – Nacional, sábado. En Complejo ODD (Villeta). Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Fortín de Tacumbú: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00). La Sub 19 se enfrentarán el martes (08:00).

Libertad – Guaraní, sábado. En Colegialito: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00). En Parque Guasu, el martes: Sub 17 y Sub 19 (07:00), Sub 18 y Sub 16.

ZONA B

Tacuary FBC – Resistencia SC, martes. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Unión Ybyraro: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Guaireña FC – General Caballero JLM, martes. En CAR Guaireña (Villarrica): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Sportivo Luqueño – Sportivo Trinidense, martes. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00), Sub 16 y Sub 19 (17:00).

Próxima fecha:

ZONA A

Cerro Porteño – Olimpia

Sportivo Ameliano – Libertad

Guaraní – Nacional

ZONA B

Tacuary FBC – Guaireña FC

Resistencia SC – Sportivo Luqueño

Sportivo Trinidense – General Caballero JLM