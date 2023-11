Libertad 1-Cerro Porteño 1: Definición postergada

Marcador ajustado al desarrollo del juego

El espectáculo fue agradable, entretenido, por momentos de ida y vuelta. Es que estaban frente a frente los mejores de la temporada, con la inminencia de la definición del Clausura. Además, los entrenadores se juegan sus puestos. Por un lado, un joven (Galeano) con proyección con un presente soñado y por el otro, un experimentado (Bernay) que demuestra que sabe, pero que puede aún ser mejor si deja de lado sus discursos demagógicos que restan en vez de sumar.

El hecho que el “Guma” haya activado inicialmente poco en ofensiva fue en parte por su escasa inspiración, jugando en casa y con el apoyo de su afición, pero en gran medida por la propuesta del Ciclón, generando las ocasiones más claras.

Las imprecisiones imperaron en las proximidades del área. En medio de la entrega física, generosa para la elevada temperatura y que propiciaron algunas fricciones, el que le dio el toque distinto al juego fue Cecilio Domínguez, la manija azulgrana.

Entre los arqueros, el que más trabajo tuvo fue Martín Silva, quien sobre el cierre del primer tiempo evitó el gol de tiro libre del Pachi Carrizo. Los cerristas fueron al descanso con mejores sensaciones.

El partido tuvo un bajón en la etapa complementaria, hasta que sobre el final se registraron las emociones. Una profunda incursión de Iván Ramírez le dio la posibilidad de anotación a Bautista Merlini, con un disparo desviado en Peralta y que dejó sin posibilidad de reacción a Jean Fernandes.

Parecía pleito liquidado. Los aficionados liberteños palpitaban con el nuevo campeonato (el 24) hasta que Roque Santa Cruz, el del dorsal 24 cebra, en su intento de colaborar en defensa, perdió la pelota que terminó en el arco de Silva. Recepción e impecable resolución para Cecilio para establecer la igualdad, justa por el desarrollo del enfrentamiento.

Los minutos culminantes fueron golpe por golpe, aunque el tablero ya no se modificó.

Arbitraje: otra oportunidad desaprovechada

José Natanael Méndez Acosta (40 años) desaprovechó otra oportunidad para demostrar sus condiciones y justificar la designación para conducir el partido clave para la definición del torneo. El luqueño, de la promoción 2008, en Primera desde el 2014 y con insignia de FIFA a partir del 2016, no despunta. Flojo en las medidas disciplinarias, solo exhibió cuatro amarillas en un juego en el que Alan Benítez pudo haber recibido la tarjeta de otro color por un pelotazo, al “sellar” a Merlini, quien se encontraba en el piso.

Bernay, entre el análisis y el populismo

El entrenador argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay tiene la característica de analizar los partidos y enviar mensajes populistas como queriendo meter en el bolsillo a la afición de Cerro Porteño. En el balance general, importan los resultados, no las palabras.

“Tuvimos un control de ganancia de territorio; hubo una buena ocupación de los ‘box’ de los futbolistas. Tuvimos seis situaciones y aproximaciones a gol en el primer tiempo, donde pudimos ponernos en ventaja”, indicó inicialmente el profesional de 53 años, antes de su paso al “lado B”, el de los discursos “atrapantes”.

“El equipo hizo un juego inteligente. Sabíamos que podíamos cederle el balón a los centrales y nada más que a los centrales. Entonces cuando querían filtrar o poner pases estaban bloqueados. Una vez que recuperábamos la pelota intentábamos hacer un juego colectivo, asociado”.

Luego, el sello distintivo de Bernay. “Los muchachos hicieron todo bien. Es un honor y una dignidad a estos futbolistas”, prosiguiendo: “Profesionalmente me he ido del club dos veces, pero jamás como hincha. “Mi casa y mi país siempre va a ser Paraguay. He tomado la decisión de quedarme a vivir en el país”, anunció.

Galeano: ventaja, con una fecha menos

Ariel Sebastián Galeano, el joven conductor liberteño de 27 años, dio valor al empate porque siguen siete puntos adelante, a falta de tres rondas para el cierre del Clausura 2023.

“Era una posibilidad el hecho de mantener la ventaja, con una fecha menos. Seguimos a siete puntos de nuestro inmediato perseguidor que tiene sus méritos. Por eso el partido se dio como se dio”, significó.

“En el primer tiempo estuvimos más incómodos, donde capaz ellos tuvieron las mejores chances. Nosotros también tuvimos las nuestras”, añadió.

“En cuanto a las estadísticas, ellos tuvieron dos situaciones más que nosotros, porque no nos fuimos encontrando en nuestro juego combinativo, asociativo, de atrás para adelante, como dividiendo un poco más la pelota”.

“Podía ser también por el nerviosismo, el escenario. Queríamos ganar en nuestra cancha y bueno, por ahí la ansiedad jugó su parte. Mejoramos en el segundo tiempo”, mencionó.