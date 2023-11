Olimpia 2-Luqueño 1: El Expreso, con marcha triunfal

Del sufrimiento, al certero golpe de gracia

Menos mal que sobre el final del primer tiempo llegó el gol, porque no había nada que rescatar, con los famosos movimientos basculantes, esos toques intrascendentes que no conducen a nada. Un equipo pensaba en el arco contrario; el otro, solo en el suyo.

De entrada se produjo una clara falta al borde del área franjeada sobre Rodrigo Rojas (hombro contra espalda), que no fue sancionada. Una postura ofensiva inicial auriazul que terminó allí. Después, todos a replegarse, como si el empate fuese un súper resultado.

Ale Silva tuvo un rol protagónico, pese a ocupar el puesto de lateral derecho. Como atrás no tenía trabajo, se mandó al frente, intentando respaldar el trabajo ofensivo local.

La propuesta del Sportivo fue discreta, con una defensa pesada, lenta, descoordinada, que tenía la sola misión de despejar balones, generando una tarea adicional a los volantes que tenían que correr detrás de los adversarios, en vez de intentar al menos generar acciones ofensivas. Mientras Falcón sudaba, Espínola sentía frío en el Bosque, en la custodia de la portería olimpista.

El desequilibrio se produjo con un centro del chico Colmán, preciso al no contar con marca alguna y la zambullida de Richard Ortiz, el de los tantos vistosos, varios de ellos espectaculares. La última línea auriazul estaba “atornillada”. El cabezazo del capitán premiaba al elenco que demostró ambición, por más que no haya tenido un funcionamiento fluido, que es lo que se espera de un grande.

Los tres cambios introducidos por Julio César Cáceres le dieron otra imagen a Luqueño que fue “exprimiendo” al bueno de Espínola hasta alcanzar el premio de la igualdad. Se dice que dos cabezazos en el área terminan en gol. El “Chanchón” empató por elevación, con un centro de Ferreira bajado por Pereira y definido por Charpentier.

Era el momento del Sportivo. Parecía que tenía al desgastado rival contra las cuerdas. Alegre Amante dispuso la mejor ocasión para desnivelar, su frentazo resultó desviado y en la réplica Olimpia anotó con un tiro de zurda de Hugo Fernández para desatar la euforia de los franjeados.

Arce: “Sufrimos demasiado”

“Sufrimos demasiado”, manifestó en conferencia el entrenador de Olimpia, Francisco Javier Arce (52), quien dijo que no deben acostumbrarse a eso porque “nos va a dar un paro cardiaco”, por no aprovechar el mejor momento.

“Un triunfo que en gran parte lo manejamos, lo construimos bien. Nos crearon daño con los rápidos que pusieron al mismo tiempo. Hasta el final fue muy difícil”, indicó.

“Nos impactó el empate; nos dejó groggy como cinco, diez minutos. Al final tuvimos esa buena acción, bien trabajada, para convertir el segundo gol. Es difícil hablar de justicia en un partido parejo”, mencionó. “Tuvimos el partido por momentos a merced, con los espacios”, puntualizó.

* Julio César Cáceres (44). “Una sensación difícil de explicar. Conforme con el segundo tiempo; el primero no me gustó para nada. Estuvimos muy tímidos en la marca y ellos quitaron la diferencia. Para ser grande, en este tipo de partidos hay que demostrar personalidad; tuvimos dificultades a la hora de definir. “En este tipo de juegos si no tenemos carácter, no vamos lejos; capaz también puede ser motivo cansancio”, expresó entre otras cosas el técnico del Sportivo Luqueño.