Olimpia, con futuro condicionado

Olimpia se encuentra tres puntos por debajo de Nacional y Guaraní en la lucha por el puesto de Paraguay 3, a falta de nueve para la conclusión del Clausura.

Si bien el premio consuelo (intervención en la Sudamericana), está asegurado, los ingresos otorgados en este torneo son inferiores, por lo que la dotación franjeada podría quedar debilitada y no potenciada, en caso de acceder al mayor certamen.

Los recientes triunfos, sobre Guaireña y Luqueño, mantienen al club del barrio Mariscal López en la pelea. Los competidores que están adelante deben sufrir tropiezos, además de cumplir con la obligación de sumar contra Ameliano (el sábado), Libertad y General Caballero JLM.

* Hugo Fernández (25). El volante ofensivo pidió disculpas por su gesto de silencio a la afición después de anotar el martes el agónico tanto de la victoria sobre los auriazules 2-1, expresando entre otras cosas que fue una calentura del momento.

* Francisco Arce (52). En medio de la conferencia algo agitada, el entrenador señaló que su intención es repetir el equipo contra la V azulada, toda vez que los jugadores estén enteros (sin lesiones).

“Chiqui” defendió a Fernández diciendo que “el futbolista es un ser humano, no es una máquina. Tiene presión, sufre presión”. En cuanto al cierre de la temporada y el futuro franjeado, indicó: “Si no clasificamos a la Libertadores y si no es suficiente entrar a la Sudamericana, seguramente verán otro cuerpo técnico”. El deseo dirigencial es que continúe el mismo staff.

* Alianza, no es tal . Ayer trascendió que el City Group estaría interesado en aterrizar en el Bosque, mediante la intermediación del expresidente Óscar Vicente Scavone ante la directiva. Pero esa chance fue descartada de pleno por el lado del mencionado exdirectivo y siempre aportante de la entidad de Para Uno.