José Arrúa:“Buscamos acomodarnos mejor en la tabla”

“Queríamos ganar para acomodarnos mejor en la tabla del Clausura. Empezamos bien, creamos situaciones, pero no pudimos concretar. Sobre el final tuvimos la chance con el penal, pero lastimosamente no lo pudimos convertir. Ahora vamos a recuperarnos de la seguidilla de partidos que tuvimos y tratar de terminar de la mejor forma en la tabla”, apuntó José Arrúa, entrenador de Trinidense, luego del empate 1-1 ante Nacional.

Lea más: Sportivo Trinidense vs. Nacional: Resultado, resumen y goles

En lo que respecta al desarrollo del juego, el DT indicó: “Nacional nos propuso un juego directo y lo sufrimos bastante con la estatura de Aguilar. No pudimos controlar eso y de un lateral viene el empate de ellos. Después tuvimos algunas jugadas que terminamos decidiendo mal”.

Hace seis partidos que el elenco de Santísima Trinidad no conoce de la victoria y el técnico explicó: “En los partidos que venimos jugando creamos situaciones, pero lastimosamente no estamos pudiendo sumar de a tres. Pero en cuanto a volumen, en todos los partidos estamos creando, pero a veces el arco no se abre. En estos dos partidos que restan intentaremos ganar porque buscams terminar el torneo mejor posicionados en la tabla”.