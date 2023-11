Arranque de la tercera jornada con postergaciones

Guaireña FC – Sportivo Trinidense, en sus seis categorías y General Caballero JLM – Resistencia SC (Sub 17, Sub 18 y Sub 19), fueron los encuentros postergados por las condiciones climáticas que afectaron los campos de juego.

Debido a los cambios, los encuentros postergados se disputarán este sábado y la cuarta fecha se disputará el próximo miércoles. Siendo que no se puede disputar la siguiente jornada si hay encuentros pendientes a regularizar.

Cartelera:

ZONA A

Libertad – Cerro Porteño, miércoles. En Colegialito: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 17 y Sub 19 (07:00) y Sub 18 (09:00).

Olimpia – Guaraní, miércoles. En Complejo ODD (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Parque Guasu: Sub 17 y Sub 19 (07:00) y Sub 18 (09:00).

Nacional – Sportivo Ameliano, miércoles. En Juan B. Ruiz Díaz: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00). En Ameliano (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (17:00).

ZONA B

Sportivo Luqueño – Tacuary FBC, miércoles. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 18 (07:00), Sub 15 y Sub 19 (09:00), Sub 16 y Sub 17 (17:00).

General Caballero JLM – Resistencia SC, miércoles. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (17:00).

Próxima fecha:

ZONA A

Cerro Porteño – Guaraní

Nacional – Libertad

Sportivo Ameliano – Olimpia

ZONA B

Tacuary FBC – Sportivo Trinidense

General Caballero JLM – Sportivo Luqueño

Resistencia SC – Guaireña FC