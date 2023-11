Roque Santa Cruz y la chance de seguir jugando en Libertad

“No tengo decidido, estamos encarando lo que queda del torneo y la final de la Copa Paraguay. Estamos pensando en ganar el siguiente partido, siempre motiva el hecho de sentirse bien y levantarse con ganas de entrenar, voy a tomar una decisión después de los últimos partidos”.

Sobre la chance de ser recibidos con el pasillo de campeones ante Olimpia en la penúltima ronda expresó. “No sé, no podemos saber qué van a hacer ellos, no es su obligación. Creo que es un reconocimiento y una actitud de consideración a nuestro trabajo, todos empezamos buscando ser campeones, pero no es una obligación”.