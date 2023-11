Sol de América, sin el técnico campeón

El ahora extécnico del unicolor manifestó que la decisión pasó por el lado del departamento de fútbol, y que la noticia de la destitución llegó por parte del vicepresidente Raúl González: “No es la directiva la que definió, sino el departamento de fútbol. Me siento agradecido por la oportunidad, satisfecho con los resultados y dolorido con la poca gratitud y la manera en la que me comunicaron que ya no me tendrán como director técnico, para la Primera División”.

Castro expresó que su vínculo contractual se extendió hasta el final del campeonato de la División Intermedia, pero de igual forma ya empezaba hablar con los directivos de proyectos de cara a la siguiente temporada: “Mi contrato iba hasta que termine el campeonato de la Intermedia. Una vez nos reunimos con el vicepresidente Raúl González para hablar del tema económico y del proyecto de Primera División, pero la demora nos hizo sospechar de que algo estaba pasando”.