Luis Pettengill: “No tienen que entrar más”

“Estaba lindo el partido, lastimosamente había poca cobertura policial. No hay que meter más gente en Norte, nunca visto que haya problemas en preferencias y plateas”, señaló Pettengill al terminar el partido.

“Yo les suspendí un año y no paso nada, nadie dijo nada porque no se les dejaba acercarse al estadio. Qué privilegios van a tener, son una manga de inadaptados”, añadió Pettengill.

Quiere que ya no les vendan las entradas. “Que no se les venda más las entradas, que no vengan más a la cancha. Le perjudican al club, el peor enemigo de Cerro Porteño en estos momentos es su propio público”, finalizó.