Lucas Bovaglio: “Interpretamos los momentos del partido”

“La verdad que fuimos contundentes. Veníamos de un triunfo en casa y lo que destaque en esa ocasión fue la efectivada. En este juego lo repetimos, interpretamos los momentos del partidos y en ocasiones también lo sufrimos. Cuando lo pasamos mal lo supimos sufrir”, fueron las primeras declaraciones de Lucas Bovaglio, entrenador de Guaraní tras la victoria 4-1 ante Nacional.

Consultado sobre la mejoría de su equipo en estas dos últimas fechas en comparación al arranque, el DT argentino explicó: “Ajustamos pequeñas cosas. Este sigue siendo un equipo en construcción, porque seguimos cometiendo errores que no me gustaria seguir cometiendo. Pero mientras tanto seguimos creciendo, siento que hay niveles de jugadores que van yendo de menos a más. Necesitamos seguir trabajando para que el equipo tengas más herramientas a la hora de competir”.

“En el entretiempo les pedí a los muchachos que no se relajen, que no crean que el partido ya estaba ganado porque no era lo que estaba pasando. Les dije que no nos refugiemos atrás y le otorguemos la posibilidad de crecer a Nacional. El equipo nunca perdió el apetito por ganar y después de lograr el cuarto, inclusive fuimos a buscar uno más”, concluyó el adiestrador aborigen.