Cerro Porteño: Desencanto azulgrana

Tras el empate sin goles contra Sol de América del fin de semana, los fanáticos de Cerro Porteño no ocultaron su malestar contra la dirigencia y el entrenador. Un enfurecido hincha declaró a ABC que el Ciclón “tiene un técnico de Reserva”, en alusión a Víctor Bernay.

El escudo del profesional argentino es que aún no perdieron en el año en campo y que solo les falta poder de definición.

La tolerancia de los seguidores cerristas está al límite, por lo que el duelo del viernes contra Guaraní en la Toldería (a las 19:30), es considerado clave, el famoso partido “bisagra”. Una victoria calmará las aguas; un nuevo paso en falso podría obligar a las autoridades al cambio de timón, ya que el plantel no puede ser alterado al estar cerrado el libro de pases.

Existe una corriente que indica que la solución para la evolución futbolística podría estar en casa con alguien de mayor trayectoria que cumple la función de Director Deportivo, Fernando Jubero.

“Mi preocupación solo pasa porque no convertimos goles”, señaló Bernay, al que no se le cruza por la cabeza su salida del cargo, aunque sin victorias, su continuidad será insostenible.

“No me gusta hablar de la mala suerte. Esto es fútbol, hay que seguir trabajando, insistir”, señaló el orientador cerrista sobre las oportunidades claras generadas y que no fueron aprovechadas. “Tuvimos 18 situaciones de gol, para concretarlo, algo que es necesario. Lamentablemente no pudimos cumplir con ese objetivo”, significó.

La lesión muscular de Juan Manuel Iturbe constituye una merma importante para la estructura ofensiva cerrista, que necesita el cambio de ritmo de “Iturbo” y el desequilibrio de Cecilio Domínguez, quien viene de un parate de dos fechas por dengue y necesita recuperar su mejor versión.

* Aprestos. La plantilla activa en barrio Obrero con vistas a la siguiente presentación. Un triunfo podrá devolver la calma al grupo que también se muestra incómodo por la falta de triunfos.

* Fe renovada. Los componentes de la dotación azulgrana estuvieron ayer en la Basílica de Caacupé, elevando algunas plegarias a la Virgen. Los jugadores atendieron los requerimientos de la gente. Algunas perdonas pidieron fotos, otras un rendimiento que esté acorde a la enorme tradición del denominado “club del pueblo”.