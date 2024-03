José Arrúa: “Mientras más nos subestimen, mejor para nosotros”

“En el fútbol hay que entrar a jugar, mientras más nos subestimen, mejor para nosotros. Veo el bullying así en redes por parte de hinchas de Boca Juniors. Tenemos nuestras armas, venimos peleando”, fueron las palabras del entrenador de Trinidense, José Arrúa, con relación a como los hinchas de Boca minimizan al elenco de Santísima Trinidad en las redes.

Seguido, el DT auriazul apuntó: “Es motivante jugar contra Boca Juniors, siempre nos hicimos fuertes contra rivales duros. Esperemos seguir haciendo historia en la Sudamericana”.

Para finalizar, Arrúa se refirió al torneo local y la disputa de la fecha once. “Tenemos entendido que tenían pensando jugar entre semana, cosa que no me parece. Lo ideal sería que se juegue fin de semana, así le tenemos a esos jugadores que están al servcio de la Sub 23 (Gilberto Flores y Juan Salcedo)”.