Torneo Apertura: Sin la máxima emoción

Intenso y luchado, con resultado justo

Tacuary y Trinidense regalaron una primera mitad muy disputada, pero sin muchas emociones frente a los arcos. El mayor tiempo del desarrollo del juego la lucha estuvo en el medio sector, donde el elenco auriazul de Santísima Trinidad buscó tener superioridad de hombres, pero no pudo sacar ventaja de ello.

Entre los dos, el que mejor funcionamiento mostró fue el de barrio Jara. Los dirigidos por Aldo Bobadilla buscaron en todo momento el juego colectivo, conexiones tanto por derecha como por izquierda para pasar rápido a fase ofensiva. Donde no estuvo fino fue en la terminación de jugadas, pues no logró generar una clara para abrir el marcador.

Por parte de la vista, se mostró firme en la faceta defensiva, pero muy flojo cuando tuvo que pasar a atacar. Romero estuvo muy solo, los volantes por fuera no llegaron con la frecuencia necesaria y a eso se le sumó que Marcos Riveros, el que suele ser el conductor del equipo, no tuvo un buen rendimiento porque el desarrollo, más peleado que jugado, no se lo permitió.

Para la segunda parte José Arrúa puso a De la Cruz por Riveros, buscando mayor frescura y despliegue, además ordenó a sus hombres que adelanten líneas.

En un momento del encuentro, el trámite encontró cierto equilibrio. El medio sector pasó a ser de tránsito libre, porque ambos equipos decidieron contener mucho más cerca de su portería.

En los minutos finales el duelo se hizo de ida y vuelta. Ambos intentaron quebrar el cero en el marcador y fue el conjunto albinegro el que tuvo ocasiones claras, pero las definiciones no fueron las acertadas y el empate sin goles se hizo cada vez más difícil de quebrar.