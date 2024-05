Cecilio Domínguez y los cambios en su cuidado personal

“El profesor Manolo tiene mucha experiencia como jugador y técnico, viene con una idea bien clara y eso nos ayuda mucho. Nos inculca que todo es partido a partido, que todos los rivales son importantes y no son fáciles, nos sentimos enfocados en cada partido, tenemos un ambiente bueno y podemos sacar nuestra mejor versión”, afirmó.

Cerro siempre tiene que campeonar, opina Domínguez. “Somos un equipo grande que quiere campeonar siempre, no algunas veces, siempre. Hoy estamos en una posición buena que tratamos de aprovechar, creo que la mentalidad fue salir campeón desde el principio”.

Fue consultado si influye en algo quién juega cerca de él en el equipo. “A mí no me influye quién juega, tengo que hacer lo que me corresponde y después que juegue cualquiera de mis compañeros, en este semestre se ve que el que ingresa desde el banco de suplentes siempre hace lo mejor”.

Y habló de los cambios en el cuidado personal. “Personalmente estoy muy bien, me siento bien, cambié cosas en mi cuidado personal. A mis compañeros les veo muy bien, se cuidan bien, venimos en alza, enfocados en lo que queremos”.

Habló de su ilusión de volver a la selección paraguaya. “Desde el inicio del año había dicho que quería estar en la selección y no ha cambiado para nada. Me siento bien y me ilusiona, sé que es complicado estar por los jugadores que tiene la selección, pero mi sueño es volver”.

Le gusta tener responsabilidades en el equipo. “Me gusta tener responsabilidades, soy cerrista y estar en mi club me hace sentir bien, me llena de fuerza para seguir adelante, se dan las cosas para que todo salga bien y ojalá podamos ser campeones y clasificar en Copa”.

“Estoy bien, cambié cosas en mi cuidado. Hay muchos puntos buenos y me siento bien, llegué después de un parate largo, la gente de Cerro fue cálida conmigo y estamos a punto de darle algo lindo a Cerro Porteño”, finalizó.