Nacional, contra un rival golpeado y peligroso

El partido entre Nacional y Luqueño, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato Clausura, se disputará el domingo, a las 20:00, en el estadio Arsenio Erico.

La Academia tiene la expectativa de imponer su localía en el estadio Arsenio Erico para continuar en los puestos de vanguardia.

Las entradas costarán 30.000 guaraníes en las cabeceras. El acceso al sector preferencial es de 40.000 para los locales y 50.000 para los visitantes.

En los tres partidos del año, Luqueño ganó en dos ocasiones (ambas por 2-1), mientras que Nacional se impuso en una (por goleada 4-0).

Uno de los objetivos de los tricolores es la conquista de la Copa Paraguay. En cuartos de final enfrentarán al 12 de Octubre de Itauguá, de la Primera B. De pasar lidiarán en semifinales con el vencedor del choque entre Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín.