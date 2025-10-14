“Minutaje” sub 18: Libertad adelante, Nacional atrás

El Guma, Libertad, está prácticamente liberado. Guaraní y Luqueño marchan avanzados.

El Cacique necesita un par de juegos para cumplir, mientras que el Chanchón, que atraviesa por un delicado momento deportivo, en tres rondas quedaría limpio.

Además de la Academia, 2 de Mayo y Tembetary necesitan recurrir a los chicos para ir engrosando la bolsa y evitar la penalización. Los nómadas ya están descendidos, aunque cuentan con valores para librarse sobre todo de la multa.

Cada club deberá alistar jugadores sub 18 (nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante) hasta totalizar 900 minutos en todo el torneo, en este caso el Clausura.

El incumplimiento de la norma es penado con una sanción económica de G. 200.000.000, más la pérdida de tres puntos.

Desde la implementación de la regla, ninguna institución fue castigada. Sí algunas llegaron al límite, necesitando la última fecha para completar la bolsa de minutos.

* Los minutos que les quedan a los clubes para cumplir son los siguientes: Libertad, 7; Guaraní, 100; Luqueño, 235; General Caballero JLM, 250; Trinidense, 258; Ameliano, 260; Cerro Porteño, 294; Recoleta, 326; Olimpia, 358; Tembetary, 375; 2 de Mayo, 460 y Nacional, 477.