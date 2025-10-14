Fútbol

“Minutaje” sub 18: Libertad adelante, Nacional atrás

Libertad encabeza el ranking de clubes con mayor tiempo de participación de juveniles en campo, en tanto que Nacional marcha en el último puesto, por lo que está obligado a recurrir a chicos de la cantera para cumplir con el reglamento.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 17:05
Jonathan Vidal Ramos (18 años), el juvenil alistado por el Sportivo Luqueño, que marcha tercero en la carrera de "minutaje", completando el podio detrás de Libertad y Guaraní.
Jonathan Vidal Ramos (18 años), el juvenil alistado por el Sportivo Luqueño, que marcha tercero en la carrera de "minutaje", completando el podio detrás de Libertad y Guaraní.Prensa Luqueño

El Guma, Libertad, está prácticamente liberado. Guaraní y Luqueño marchan avanzados.

Lea más: Guiñazú, hasta fin de año

El Cacique necesita un par de juegos para cumplir, mientras que el Chanchón, que atraviesa por un delicado momento deportivo, en tres rondas quedaría limpio.

Además de la Academia, 2 de Mayo y Tembetary necesitan recurrir a los chicos para ir engrosando la bolsa y evitar la penalización. Los nómadas ya están descendidos, aunque cuentan con valores para librarse sobre todo de la multa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada club deberá alistar jugadores sub 18 (nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante) hasta totalizar 900 minutos en todo el torneo, en este caso el Clausura.

El incumplimiento de la norma es penado con una sanción económica de G. 200.000.000, más la pérdida de tres puntos.

Desde la implementación de la regla, ninguna institución fue castigada. Sí algunas llegaron al límite, necesitando la última fecha para completar la bolsa de minutos.

* Los minutos que les quedan a los clubes para cumplir son los siguientes: Libertad, 7; Guaraní, 100; Luqueño, 235; General Caballero JLM, 250; Trinidense, 258; Ameliano, 260; Cerro Porteño, 294; Recoleta, 326; Olimpia, 358; Tembetary, 375; 2 de Mayo, 460 y Nacional, 477.

Enlace copiado