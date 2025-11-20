Fútbol
20 de noviembre de 2025 - 12:25

A qué hora juega Nacional vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Alejandro Samudio, jugador de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Nacional por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.Gentileza

Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Sportivo Ameliano disputan hoy la penúltima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor y la V Azulada juegan en el Arsenio Erico de Asunción: empieza a las 19:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 189:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Sportivo Ameliano celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

Nacional vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.