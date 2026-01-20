¿Jugador o gerenciador?, uno de los fichajes de Rubio Ñu

Santiago Frean es uno de los más de veinte fichajes que aparece en el equipo de Rubio Ñu, su cesión por dos años lo hizo oficial esta martes el Miami United Football Club de la United Premier Soccer League (UPSL).

Escudriñando la foja del citado futbolista argentino no se encuentra más de cuatro partidos el año pasado con aquel club de US Open Cup. Después que pasó por Talleres y Platense, entre 2007 y 2010.

Los fichajes son: Pablo Ayala, Brian Blasi (argentino), Rodi Ferreira, Estiven Pérez, Pedro Báez, Franco Frágueda (argentino), Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Jorge González Vázquez, Aldo Bareiro y Santiago Frean (argentino).

La frondosa nómina sigue con William Mendieta, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez, Stevens Gómez, Lucas Montiel, Elías Sarquis, Rodrigo Alborno, Víctor Cabañas, Jesús Cáceres y Carlos Giménez.

El técnico es Gustavo Morínigo y el estreno contra Sportivo Ameliano, el domingo a las 20:15, en La Fortaleza.