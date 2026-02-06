Ameliano triunfa en duelo directo ante Luqueño

Pragmatismo de la “V” azulada

Una primera mitad para el olvido, sobre todo por parte de Luqueño que, si bien dominó la posesión, se mostró inofensivo, con falto de lucidez y rebeldía en el último cuarto de cancha, incapaz de transformar el control del balón en amenazas reales ante el conservador Ameliano, que priorizó el orden defensivo y renunció a la propuesta ofensiva con tal de no ver vulnerada la portería de su guardameta.

Pese a su postura cautelosa, la “V Azulada” fabricó la opción más nítida del primer acto. Todo nació de un pase profundo de Franco que dejó a Fredy Vera con el arco de frente; sin embargo, en un exceso de generosidad, el ex-Cerro Porteño intentó asistir a Servián, con un servicio que quedó largo y, aunque Servián intentó resolver casi sin ángulo, se topó con el cruce puntual de Ocampos, que evitó la caída de su valla.

El complemento arrancó con un Ameliano ambicioso. El aviso inicial llegó con un testazo de Elvio Vera que Aguilar logró contener, siendo el preludio de la apertura del marcador. Como en la ronda anterior ante Cerro Porteño, Wiechniak pecó de ingenuo al sujetar a Falabella en un tiro de esquina. El VAR detectó el agarrón, que derivó en la sanción de la pena máxima. Desde los doce pasos, Elvio Vera no perdonó.

La ventaja en el marcador configuró el escenario ideal para que la “V” azulada desplegara su mejor repertorio. Con el resultado a favor, los dirigidos por el Roberto Nanni tuvieron la ocasión no aprovechar y explotar los espacios dejados por un Luqueño sumido en la desesperación. El “Auriazul”, aunque cargado de ímpetu y empuje, seguía huérfano de claridad futbolística en su intento por forzar la paridad.

El “Chanchón” dependía en demasía de la inventiva de Bogado, quien apareció recién en el último cuarto de hora con su conocido destello de calidad para dejar, con un pase filtrado, a Pereira en el duelo individual con Franco, a quien encaró con una diagonal hacia adentro para encontrar el resquicio y sacar el derechazo que pasó a centímetros del poste izquierdo de Martínez.

Roberto Nanni: “Fue un partido muy duro”

El entrenador del Sportivo Ameliano, Roberto Nanni, valoró el triunfo que representa mucho para sus aspiraciones. “Contentos por la segunda victoria seguida. Era un partido muy emotivo, muy anímico, que representaba mucho para las aspiraciones nuestras, y lo pudimos sacar adelante, fue un partido muy duro, nos costaron los primeros minutos, estábamos imprecisos y no encontrábamos la pelota”, comenzó analizando.

“Después nos acomodamos, tuvimos algunas ocasiones para hacer el gol, pero no pudimos meter, en los últimos minutos por ahí sufrimos algunos centros y pelotazos de ellos. Lo que rescato es la actitud de los jugadores, lucharon todo el partido, estaba pesado, complicado para jugar, debemos seguir trabajando en la finalización porque tuvimos muchos contragolpes para liquidar, pero no aprovechamos”, expresó el argentino.