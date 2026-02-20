Duelos en “Tuyucuá” y la “Terraza” en la jornada previa al Superclásico

Un duelo de necesitados en “La Huerta”

El telón se levanta en el estadio La Huerta, donde Libertad recibirá a Rubio Ñu. Para el Gumarelo, este encuentro no es uno más, sino una verdadera prueba de carácter. A pesar de contar con un plantel de jerarquía internacional y un cuerpo técnico de primer nivel, la cosecha de apenas cinco puntos sobre quince posibles resulta decepcionante para sus aspiraciones. El equipo de Tuyucuá necesita que sus individualidades finalmente conecten para evitar quedar descolgado de la pelea por el título en una etapa tan temprana de la temporada.

Por su parte, el conjunto de Santísima Trinidad atraviesa un retorno amargo a la división de honor. Sin haber conocido aún la victoria en lo que va del certamen, producto de tres empates y dos derrotas, Rubio Ñu llega con el agua al cuello. Para el elenco “albiverde”, sumar de a tres es un imperativo categórico si pretende obtener oxígeno en la tabla de promedios y comenzar la laboriosa tarea de abandonar la zona roja del descenso.

El “Gallo” busca recuperar su territorio en la frontera

El segundo plato de la jornada traslada la emoción a la “Terraza” del país. En el estadio Río Parapití, el Sportivo 2 de Mayo medirá fuerzas ante el Recoleta FC en un choque de estilos contrastantes. El “Gallo” norteño se encuentra actualmente en la encrucijada típica de los equipos que compiten en dos frentes simultáneos. Su histórica participación en la Copa Libertadores parece haberle restado energías para la competencia doméstica, donde su promedio ha empezado a resentirse peligrosamente. Esta noche, ante su público, buscarán su primer festejo en casa para estabilizar el rumbo en el torneo local.

En la otra vereda, el conjunto “Canario” llega herido tras haber perdido su invicto la semana pasada frente a Luqueño. No obstante, Recoleta ha demostrado ser uno de los equipos más atractivos del campeonato gracias a una propuesta que prioriza el juego ofensivo y una identidad táctica muy clara. Los dirigidos por la visita no irán a Pedro Juan Caballero a especular con el resultado, sino a proponer un duelo de igual a igual que les permita recuperar la senda del triunfo.

El horizonte: Superclásico y cierre de fecha

Estos dos encuentros funcionan como el aperitivo ideal para el plato fuerte que vendrá mañana. El superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia se disputará en La Nueva Olla a las 18:30, en un duelo que promete paralizar al país entero. Finalmente, la sexta fecha bajará la persiana este domingo en la ciudad de Capiatá, cuando Sportivo Luqueño y Guaraní se enfrenten a las 20:00 en un compromiso clave por la regularidad que ambos equipos vienen exhibiendo.