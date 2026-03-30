Jornada de martes cargada de fútbol

En primer turno, 2 de Mayo y Nacional medirán fuerzas en Pedro Juan Caballero, a las 18:30.

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Luqueño y Cerro Porteño lidiarán en el Luis Salinas de Itauguá, a las 20:30, mientras que San Lorenzo y Ameliano se enfrentarán en la Ciudad Universitaria.

De la triple propuesta, la más atractiva es la de Itauguá, teniendo en cuenta que los auriazules se encuentran al borde de la zona de descenso y los azulgranas están en la carrera por el título, a siete puntos de distancia del líder, Olimpia.

El Rayadito busca su primera victoria de la temporada. Con su baja cosecha, de 5 puntos de 39 posibles, todo indica que su permanencia en Primera será efímera.