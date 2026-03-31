Apertura #14: El puntero Olimpia, en Capiatá

El primer juego del día será animado por Rubio Ñu y Guaraní, en La Arboleda, a las 18:30.

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A continuación, Trinidense y Olimpia entrarán en acción en Capiatá, a las 20:30.

El Decano desea prolongar su buen momento contra el combativo “Triqui”, que tiene como prioridad fortalecer el promedio para evitar problemas con el descenso en el tramo final de la temporada.

En la rueda inicial, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez se impuso de manera ajustada sobre la Cruz amarilla por 3-2.

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Recién en las dos últimas fechas, el más ganador de nuestro fútbol pudo romper con el molde de los triunfos por la mínima diferencia, al vencer por 2-0 a Guaraní y por 4-1 al 2 de Mayo.

En Santísima Trinidad, el Laureado tratará de imponer su localía para abandonar la incómoda zona del descenso. Lidiará con el Cacique, que cuenta con la nueva conducción del argentino Leandro Romagnoli, que necesita tiempo para darle su toque al equipo que marcha de mitad de tabla para abajo, teniendo potencial para pelear por los puestos de vanguardia.