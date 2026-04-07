Recoleta FC: Mucho que ganar, poco que perder

El Canario, Recoleta FC, tiene mucho que ganar y poco que perder contra San Lorenzo de Almagro. Con un resultado positivo brindaría la gran sorpresa en La Gran Conquista, mientras que el negativo no significaría golpe alguno, al ser un club sin presión que con solo superar la etapa inicial aseguró prácticamente su presupuesto del año, reforzado con los traspasos.

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Los aurinegros compiten en un escenario totalmente nuevo contra un rival que imprime una dinámica mayor con relación a la lentitud con la que se desenvuelve en nuestro medio.

Para el modesto representante paraguayo, una victoria representaría un ingreso adicional de 125.000 dólares.

Al margen del siempre importante componente económico, “Reco” necesita demostrar una buena imagen futbolística para encarar con mayor fuerza sus demás duelos, que serán el martes 14 contra el Santos, en Brasil (21:30) y el martes 28 frente al Deportivo Cuenca en Ecuador (19:00), como cierre de la primera rueda.

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En la ronda de las revanchas se vendrán dos enfrentamientos de visitante y uno de local, Santos (martes 5 de mayo), Cuenca (martes 19) y San Lorenzo (martes 26 de mayo).

La temporada recoletana comprende 16 juegos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió 6, un registro regular para un club que apenas totaliza tres años en el profesionalismo (2002, 2025 y 2026).