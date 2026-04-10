Fútbol
10 de abril de 2026 - 13:11

A qué hora juega San Lorenzo vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Federico Cristóforo (1), arquero de San Lorenzo, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Federico Cristóforo (1), arquero de San Lorenzo, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

San Lorenzo y Guaraní disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

San Lorenzo y Guaraní disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Julio César Cáceres y el Aborigen de Leandro Romagnoli juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Conduce Alipio Colman con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

San Lorenzo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

San Lorenzo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.