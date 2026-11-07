El Expreso imprime velocidad rumbo al bicampeonato: Olimpia 3-Guaraní 1

Olimpia fue de menos a más en el añejo clásico y concretó otro paso firme rumbo al bicampeonato, tras derrotar por 3-1 a Guaraní, que ofició de local en el estadio Villa Alegre de Encarnación. El Decano reaccionó a tiempo, remontó el marcador y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que llegaba con una racha de tres victorias consecutivas.

Lea más: Guaraní vs. Olimpia: el “clásico más añejo” en vivo desde Encarnación

El conjunto aborigen arrancó mejor y tomó la iniciativa en los primeros minutos. Esa superioridad encontró recompensa a los 8′, cuando una punzante trepada de Maximiliano Añasco por la izquierda derivó en un centro cerrado al primer palo. Raúl Cáceres intentó despejar con su pierna menos hábil, pero dejó corto el balón. La pelota quedó servida para Giovanni Gómez, quien sacó un derechazo rasante que superó la estirada de Gastón Olveira sobre su poste izquierdo.

⚽️¡GOLAZO! Giovanni Gómez anotó su primer gol en Primera División y adelantó a Guaraní en Encarnación.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/lNCNYd4wuB — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 7, 2026

Sin embargo, Olimpia no tardó en reaccionar. Cuando todavía sufría el trámite, apareció la fórmula de la pizarra para nivelar las acciones a los 15′. Franco Alfonso ejecutó un tiro de esquina con una precisa comba abierta al primer poste, donde Gabriel Ávalos se elevó más que todos y ganó en las alturas. Su potente frentazo se clavó en el ángulo superior izquierdo de Miguel Martínez para establecer la paridad.

El Decano comenzaba a mostrar sus condiciones y las razones de su liderazgo. Encontró su juego y, antes de llegar a la media hora, consiguió dar vuelta el marcador.

⚽️¡El goleador franjeado! Gabriel Ávalos aprovechó su altura, se elevó y anotó el empate de Olimpia ante Guaraní.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/MaRcbz8ucA — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 7, 2026

La acción comenzó con un centro desde la izquierda de Alan Rodríguez que la defensa aurinegra despejó a medias. Fernando Cardozo capturó el balón en el sector opuesto y envió un centro medido al segundo poste, donde apareció Mateo Gamarra con un impecable cabezazo que dejó sin chances a Miguel Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia encontró su mejor versión y se marchó al descanso con la ventaja de 2-1, luego de una remontada que cambió el desarrollo del encuentro.

En el amanecer del complemento, el Expreso volvió a golpear. A los cinco minutos, Gabriel Ávalos recibió recostado por la izquierda tras un pase de Franco Alfonso, encaró hacia adentro y fue derribado por Imanol Segovia justo sobre la línea del área. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima.

⚽️¡Otra vez de cabeza! Centro de Fernando Cardozo y cabezazo de Mateo Gamarra para poner en ventaja a Olimpia.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/82SgKRlbf3 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 7, 2026

El propio Ávalos asumió la responsabilidad y ejecutó con frialdad hacia el centro del arco, mientras Miguel Martínez se jugaba hacia su costado derecho. El delantero firmó su doblete y estableció el 3-1 que terminaría siendo definitivo.

⚽️⚽️¡DOBLETE! A él le hicieron la falta dentro del área y se encargó de patear el penal. Gabriel Ávalos marcó su segundo gol, el tercero de Olimpia en el Añejo Clásico.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/9EBvxPeS7u — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 7, 2026

Guaraní tuvo una oportunidad inmejorable para volver a meterse en partido a los 70′. Fernando Cardozo levantó excesivamente la pierna dentro del área e impactó a Juan Manuel García a la altura de la cabeza. El árbitro Derlis López sancionó el penal y Diego Fernández se encargó de la ejecución, pero Gastón Olveira adivinó la dirección del zurdazo y voló hacia la base del poste derecho para protagonizar una tapada monumental.

El rebote quedó para Juan Manuel García, quien tuvo una segunda oportunidad en el mano a mano, pero terminó enviando su remate por encima del travesaño. Guaraní desperdiciaba así la ocasión de acortar distancias y recuperar la incertidumbre en el marcador.

🧤¡VOLVIÓ A APARECER! Gastón Olveira le tapó un penal a Diego Fernández. Es el quinto penal que ataja de ocho en la temporada.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/8kKwZyHxEn — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 7, 2026

El penal malogrado terminó siendo un golpe anímico para el Aborigen, que perdió fuerza para buscar la remontada. Olimpia, en cambio, manejó el tramo final con mayor tranquilidad, sostuvo la diferencia y celebró una victoria de enorme valor.

El Decano cortó la racha de tres triunfos consecutivos de Guaraní y volvió a ratificar su condición de líder. Con autoridad para remontar y eficacia para liquidar el clásico, el Expreso sigue acelerando hacia el objetivo del bicampeonato.