Guaraní vs. Olimpia: el “clásico más añejo” en vivo desde Encarnación

Olimpia (Puntero indiscutido): El Decano llega en su mejor momento, encadenando cuatro victorias al hilo y con la confianza a tope tras golear a Recoleta FC con un triplete de Gabriel Ávalos. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez buscan un triunfo en la “Perla del Sur” que los acerque al bicampeonato. Sin embargo, recuerdan que en la primera rueda el Aborigen les arrebató un empate (1-1).

Guaraní (Última llamada): El equipo de Francisco “Chiqui” Arce marcha tercero, a ocho unidades de la cima. Para el Cacique, este clásico representa el último tren para mantener vivas las aspiraciones al título (quedarían a cinco puntos a falta de tres fechas). Además, llegan entonados con tres triunfos consecutivos y con el objetivo de asegurar un boleto directo a la Copa Libertadores vía acumulativa.

Guaraní vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

16:00 Guaraní, con equipo confirmado

El entrenador de Guaraní, Francisco “Chiqui” Arce presentará el siguiente equipo para enfrentar a Olimpia en el “clásico más añejo”: Miguel Martínez; Armando Méndez, Imanol Segovia, Miguel Jacquet y Thiago Servín; Diego Fernández, Luis Martínez Soto, Giovanni Gómez y Maximiliano Añasco; Jorge Recalde y Juan Manuel García. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

16:00 Olimpia, con once definido

El conductor de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para medirse con Guaraní en el “clásimo más añejo”: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Gabriel Ávalos y Franco Alfonso. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Guaraní en el Estadio Villa Alegre.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/VMR7M3qlhY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 7, 2026

Olimpia enfrenta a Guaraní con la misión de dar otro paso hacia el bicampeonato

El torneo Clausura 2026 entra en su recta de definición y la decimonovena ronda arranca con todo. El líder indiscutido del campeonato, Olimpia entra en acción para visitará en Encarnación a un Guaraní que quema sus últimos cartuchos en la lucha por el título.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guaraní vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El puntero Olimpia enfrenta hoy a Guaraní, en el “clásico más añejo”, por la fecha 17 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado la lista de árbitros de la decimonovena ronda del campeonato Clausura 2026, que se abre en esta misma jornada.

Entradas agotadas para el “Clásico más añejo” que se jugará en Encarnación

El Legendario llevó el partido al Villa Alegre y la jugada le salió redonda. Con más de 12.000 localidades colocadas, el escenario está listo para una final clave en las aspiraciones del Franjeado rumbo al bicampeonato.

¿Puede Olimpia gritar campeón en Encarnación?

El torneo ingresa en su recta de definición y este sábado, desde las 17:00, Encarnación acaparará todas las miradas con el “clásico más añejo” entre Olimpia y Guaraní. La ilusión de la hinchada franjeada es total, pero la gran incógnita ya se instaló en el aficionado: ¿tiene el Decano chances matemáticas de levantar la estrella 49 a tres fechas del final del torneo Clausura 2026?

Olimpia: una nueva estrella en el firmamento franjeado

Luego de la victoria del miércoles contra Recoleta FC 4-1, el plantel de Olimpia retomó este jueves las actividades en busca de una nueva estrella: la 49.

<br>

<br>