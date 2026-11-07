Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacioal

El encuentro comenzó con un Nacional muy protagonista, que desde los primeros minutos dejó en claro su ambición por abrir el marcador, generando peligro antes de cumplirse el cuarto de hora. La primera ocasión llegó tras una habilitación de Orlando Gaona Lugo para Roberto Ramírez, cuyo remate cruzado pasó muy cerca del poste izquierdo de Rodrigo Morínigo. Casi de inmediato, el propio Gaona Lugo recibió un pase de Fabrizio Jara en la medialuna y sacó un disparo colocado que volvió a rozar el vertical izquierdo del guardameta gumarelo.

Sin embargo, cuando se cumplía el primer cuarto de hora y en el mejor momento del visitante, Libertad encontró el gol de manera fortuita. La jugada nació por la derecha gracias a Iván Franco, quien proyectó a Lorenzo Melgarejo para que este ganara la línea de fondo y enviara un centro rasante. En su afán por evitar que Iván Ramírez conectara el balón, Rodrigo Melgarejo terminó desviándolo levemente con la suela zurda, lo suficiente para descolocar al arquero Santiago Rojas y mandar el esférico al fondo de su propia valla.

Antes de llegar a la media hora de juego, el Gumarelo estuvo muy cerca de ampliar su ventaja tras forzar un error en la salida rival. Josué Colmán intentó retrasar el esférico para Roberto Ramírez, pero el pase le quedó muy atrás; sin embargo, a sus espaldas apareció atento Lorenzo Melgarejo, quien intentó picar el balón ante la salida de Santiago Rojas, aunque su remate se marchó elevado por encima del larguero.

Sobre el cierre de la primera mitad, Nacional también estuvo muy cerca de conseguir la paridad aprovechando un error en la salida rival. La jugada nació de un intento de toque hacia atrás de Elvio Vera que fue interceptado en el borde del área por Hugo Adrián Benítez. Sin ángulo cómodo para rematar, Benítez descargó para Josué Colmán, quien se ubicó en la medialuna y sacó un derechazo de primera, aunque el disparo salió más centrado que esquinado y facilitó la respuesta del arquero Santiago Rojas.

Nacional había sido el protagonista de la primera etapa, pero careció de peso ofensivo, lo que llevó a Víctor Bernay a realizar dos variantes de carácter ofensivo para el complemento. Sin embargo, Libertad golpeó de entrada y estiró la ventaja con una gran jugada: un excelente pase elevado de Álvaro Campuzano para la proyección de Alan Benítez, quien envió un centro preciso al vértice del área chica. Allí apareció Iván Franco, que conectó un certero cabezazo para colocar el esférico junto al poste derecho de “Kili” Rojas.

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Al cumplirse la hora de partido, el Gumarelo volvió a golpear con absoluta efectividad mediante una gran transición ofensiva. La jugada nació en el círculo central con una recuperación de Álvaro Campuzano, quien cedió para Iván Ramírez; este último filtró un pase profundo que liberó el camino para la proyección por derecha de Alan Benítez. Con un preciso centro rasante, Benítez dejó el gol servido para Elvio Vera, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

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