Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

Con algo de retraso, la central de nuestro balompié anunció este fin de semana la lista de autoridades arbitrales para el decimonoveno capítulo del Clausura 2026.
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Los jueves designados en esta ocasión son los siguientes:
Hoy
Guaraní vs. Olimpia
Estadio: Villa Alegre de Encarnación.
Horario: 17:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Libertad vs. Nacional
Estadio: La Huerta.
Horario: 19:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Eduardo Britos.
Mañana
Cerro Porteño vs. Recoleta FC
Estadio: La Nueva Olla.
Horario: 17:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Christian Sosa.
Trinidense vs. Ameliano
Estadio: Martín Torres.
Horario: 19:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Milciades Saldívar y José Mercado.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Luis Onieva.
Lunes
San Lorenzo vs. Rubio Ñu
Estadio: Gunther Vögel.
Horario: 17:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Delis López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Luqueño vs. 2 de Mayo
Estadio: Luis Salinas, Itauguá.
Horario: 19:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Carmelo Candia y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Nancy Fernández.