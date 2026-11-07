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Fútbol
07 de noviembre de 2026 - 11:29

Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

Blas Antonio "Lele" Romero (de frente) arbitrará el partido dominical entre Cerro Porteño y Recoleta FC.
Blas Antonio "Lele" Romero (de frente) arbitrará el partido dominical entre Cerro Porteño y Recoleta FC.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este sábado la lista de árbitros de la decimonovena ronda del campeonato Clausura 2026, que se abre en esta misma jornada.

Por ABC Color
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Con algo de retraso, la central de nuestro balompié anunció este fin de semana la lista de autoridades arbitrales para el decimonoveno capítulo del Clausura 2026.

Lea más: Recoleta FC celebra su continuidad en Primera

Los jueves designados en esta ocasión son los siguientes:

Hoy

Guaraní vs. Olimpia

Estadio: Villa Alegre de Encarnación.

Horario: 17:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Libertad vs. Nacional

Estadio: La Huerta.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Mañana

Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 17:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Trinidense vs. Ameliano

Estadio: Martín Torres.

Horario: 19:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.

Lunes

San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 17:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Delis López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Luqueño vs. 2 de Mayo

Estadio: Luis Salinas, Itauguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

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