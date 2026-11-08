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Fútbol
08 de noviembre de 2026 - 18:56

Cerro Porteño evita el papelón contra el equipo suplente de Recoleta

Blas Riveros y Blas Medina, en un intento de Cerro Porteño de vulnerar la última línea de Recoleta FC en el primer tiempo del partido de este domingo en La Nueva Olla.
Blas Riveros y Blas Medina, en un intento de Cerro Porteño de vulnerar la última línea de Recoleta FC en el primer tiempo del partido de este domingo en La Nueva Olla.Gustavo Machado, ABC Color

El equipo titular de Cerro Porteño debió extremar recursos para igualar este domingo en La Nueva Olla con el elenco alternativo de Recoleta FC 1-1.

Por Victor Miranda
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Un inexpresivo Cerro Porteño estuvo a punto de perder en La Nueva Olla contra Recoleta FC, que presentó un elenco con suplentes reservando a sus principales figuras para las semifinales de la Copa Paraguay contra Libertad y que compitió muy bien. Fue 1-1 en la “capital del sentimiento”.

Lea más: Recoleta FC celebra su continuidad en Primera

El escenario se presentaba con un local con su “máximo potencial” y un visitante con equipo totalmente alternativo. Entonces, daba la sensación que el Ciclón no tendría problemas para inclinar rápidamente la balanza a su favor, pero…

Parecía un partido de pretemporada, cansino, pausado, que todo se desarrollada en “cámara lenta”. Y no se podía esgrimir como excusa el calor, ya que el duelo se disputó con 24 grados. El tema pasaba por la actitud de los protagonistas, por las ganas de presentar un espectáculo acorde al fútbol profesional.

El soporífero primer tiempo se cerró con un testazo forzado de Vegetti que pasó cerca en los tramos iniciales, y con un cabezazo flotado del aurinegro Pereira que dio en el travesaño, en una acción en aparente posición adelantada, no revisada al no terminar en gol.

El 54 por ciento de posesión del balón azulgrana no había servido para nada. Es que el Canario se mantuvo ordenado atrás y contó con la experiencia de Alejandro Silva y Marcelo Cañete, a quienes no se les puede pedir cambio de ritmo, sí control del esférico para la asistencia a los compañeros con mayor entereza física.

Para la complementaria, daba la sensación que el dominio territorial azulgrana sería más acentuado, luego del “shampoo” de entretiempo del técnico Gustavo Costas. Sin embargo, el nivel de presión no duró ni cinco minutos, fue bajando nuevamente.

Nelson Ferreira defendió con espectacularidad su valla ante un cabezazo del “Pirata” Vegetti, en lo más peligroso de la ofensiva anfitriona, hasta que vinieron los cambios al por mayor.

Mientras las piezas de recambio se acomodaban en el campo, llegó el gol de Recoleta. Asistencia aérea del joven Masi para el cabezazo del “hombre cartera”, el argentino Paul Charpentier.

Así como Cerro tuvo el empate vía aérea a través de Chena, impedido por la volada de Ferreira, Recoleta dispuso la ocasión para ampliar la ventaja mediante Ronal Domínguez, quien llegó de manera ajustada a la zona de definición.

Apretó el dueño de casa sobre el final y llegó a la paridad con un golpe de cabeza de Jorge Morel tras el envío de Derlis Rodríguez. Con el impulso, fue en busca de la remontada, que no la pudo concretar por la estupenda actuación del guardameta aurinegro. Perder contra un adversario “regalado” hubiese sido un papelón.

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