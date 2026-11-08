Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea

El trámite del encuentro reflejó en su primera mitad un duelo de posturas conservadoras. Sportivo Ameliano asumió la iniciativa a través de la posesión del esférico, aunque careció de la profundidad necesaria para inquietar la portería defendida por Matías Dufour. Por su parte, el Sportivo Trinidense adoptó una postura llamativamente cautelosa, sobre todo teniendo en cuenta que una victoria lo habría catapultado directamente al puesto de inmediato perseguidor del líder, Olimpia, su próximo rival en el campeonato.

La primera aproximación del encuentro llegó recién en la recta final de la etapa inicial y fue favorable para la “V” azulada. La jugada nació de un centro desde el sector izquierdo enviado por Raúl Cabral, cuyo despeje defensivo de Axel Cañete dejó el balón boyando en la medialuna del área. Allí apareció Valentín Larralde para capturar el rebote, acomodar el esférico y sacar un derechazo colocado a media altura. Sin embargo, el arquero Matías Dufour leyó a la perfección la intención del mediocampista y controló el balón con total seguridad, sin dar opciones a rebotes.

Sin embargo, justo antes del descanso, la “Cruz Amarilla” logró inaugurar el marcador gracias al factor diferencial del experimentado Néstor Camacho. Tras recibir un pase por la derecha de Nelson Gauto, Camacho levantó la cabeza y lanzó un centro medido hasta el borde del área chica; el envío fue tan preciso que, entre Hugo Benítez y Fabián Franco, Clementino González conectó un letal cabezazo sin necesidad de elevarse, batiendo al guardameta Ángel Sánchez, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.

En la etapa complementaria, el visitante mantuvo el protagonismo del encuentro. Obligado a buscar el tanto del empate, comenzó a merodear con mayor frecuencia el área rival, aunque solo generó aproximaciones tibias que jamás llegaron a inquietar al arquero Matías Dufour. Por su parte, el Sportivo Trinidense se dedicó a administrar la mínima ventaja mientras aprovechaba la desesperación de la “V” azulada, manteniéndose siempre al acecho para ampliar la diferencia aprovechando algún descuido del equipo de Roberto Nanni.

Con muy poco, el anfitrión se mostraba mucho más punzante que un Sportivo Ameliano que urgía de respuestas. Tanto es así que, antes de cumplirse la hora de juego, estuvo a punto de duplicar su ventaja en una nueva acción gestada por el talento de Néstor Camacho. Desde el sector derecho, Camacho envió un centro al área que fue peinado por Clementino González, dejando el balón servido para que Luis Abreu sacara un violento zurdazo cruzado que pasó rozando el poste izquierdo del arco defendido por Ángel Sánchez.

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Alcanzando el último cuarto de hora, el elenco dirigido por José Arrúa logró duplicar su ventaja, gracias a una brillante incursión ofensiva del lateral Tobías Morínigo. En una jugada accidentada, el propio zurdo intentó un remate que fue bloqueado, elevando el esférico; con gran recurso técnico, el propio zurdo logró amortiguar la pelota en la línea del área grande, se abrió espacio ante la marca de Fabián Franco con una pisada y sacó un derechazo colocado que superó la estirada de Ángel Sánchez, colándose directo en el ángulo superior del arco.

Ya sobre el tiempo reglamentario llegó el golpe definitivo. Óscar Giménez ingresó al área con peligro y fue derribado por Jonatan Benítez, con una obstrucción discutible que llevó al árbitro a sancionar una polémica pena máxima. El propio “Chiquito” se encargó de ejecutarla con un remate rasante y cruzado que el arquero Ángel Sánchez logró desviar; sin embargo, el VAR intervino para advertir el adelantamiento del guardameta y ordenó la repetición del cobro. En el nuevo lanzamiento, Giménez repitió exactamente la misma fórmula, pero esta vez el portero optó por tirarse hacia el poste opuesto, sentenciando el definitivo 3-0.