Cerro Porteño vs. Recoleta FC, con la mira puesta en la Copa Paraguay

A esta altura, el campeonato Clausura pasa a un plano totalmente secundario para Cerro Porteño y Recoleta FC, que miden fuerzas este domingo en la Nueva Olla, a las 17:00, por el decimonoveno capítulo.

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El Ciclón desea ganar por primera vez la Copa Paraguay, mientras que el Canario afronta la Copa de Todos con la posibilidad de pasar a la definición y así asegurarse su histórica clasificación a la Copa Libertadores.

Los azulgranas, bajo el comando técnico del argentino Gustavo Costas, llegan después de vencer por 1-0 a Libertad, en La Huerta, en tanto que los aurinegros, conducidos por Jorge González Frutos, sufrieron un doloroso traspié en la fecha pasada contra el líder Olimpia por 4-1.

Los locales pondrán su máximo potencia, no así los visitantes, que presentarán una formación alternativa, reservando a los titulares para el choque decisivo en la Copa de Todos, contra Libertad. El rival de Cerro Porteño en semifinales del torneo de integración será Sol de América, de la División Intermedia.

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“Reco” dejó atrás la sequía de 10 cotejos ligueros sin ganar. Los suplentes tienen la misión de demostrar sus condiciones con el objetivo de ser considerados para el elenco estable.

En cuanto a los enfrentamientos de la temporada, el Ciclón se impuso por 2-0 en la rueda inicial del Apertura, el Canario salió airoso por 2-1 en la ronda de las revanchas, mientras que en el Clausura salieron victoriosos los azulgranas 3-1.