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Fútbol
08 de noviembre de 2026 - 09:11

Cerro Porteño vs. Recoleta FC, con la mira puesta en la Copa Paraguay

La Nueva Olla albergará este domingo el partido entre Cerro Porteño y Recoleta FC.
La Nueva Olla albergará este domingo el partido entre Cerro Porteño y Recoleta FC.Archivo

Cerro Porteño y Recoleta FC se enfrentan este domingo en Barrio Obrero, a las 17:00, por la 19ª ronda del Clausura 2026, aunque tienen como gran objetivo el paso a la final de la Copa Paraguay.

Por ABC Color
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A esta altura, el campeonato Clausura pasa a un plano totalmente secundario para Cerro Porteño y Recoleta FC, que miden fuerzas este domingo en la Nueva Olla, a las 17:00, por el decimonoveno capítulo.

Lea más: Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

El Ciclón desea ganar por primera vez la Copa Paraguay, mientras que el Canario afronta la Copa de Todos con la posibilidad de pasar a la definición y así asegurarse su histórica clasificación a la Copa Libertadores.

Los azulgranas, bajo el comando técnico del argentino Gustavo Costas, llegan después de vencer por 1-0 a Libertad, en La Huerta, en tanto que los aurinegros, conducidos por Jorge González Frutos, sufrieron un doloroso traspié en la fecha pasada contra el líder Olimpia por 4-1.

Antecedentes: Cerro Porteño vs. Recoleta FC
Antecedentes: Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Los locales pondrán su máximo potencia, no así los visitantes, que presentarán una formación alternativa, reservando a los titulares para el choque decisivo en la Copa de Todos, contra Libertad. El rival de Cerro Porteño en semifinales del torneo de integración será Sol de América, de la División Intermedia.

“Reco” dejó atrás la sequía de 10 cotejos ligueros sin ganar. Los suplentes tienen la misión de demostrar sus condiciones con el objetivo de ser considerados para el elenco estable.

En cuanto a los enfrentamientos de la temporada, el Ciclón se impuso por 2-0 en la rueda inicial del Apertura, el Canario salió airoso por 2-1 en la ronda de las revanchas, mientras que en el Clausura salieron victoriosos los azulgranas 3-1.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Cerro Porteño y Recoleta FC, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Cerro Porteño y Recoleta FC, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

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