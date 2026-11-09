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Fútbol
09 de noviembre de 2026 - 10:41

El título del Clausura 2026 podría definirse el domingo 22

Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años), director técnico argentino de Olimpia, con el que lleva 52 partidos dirigidos, con 34 victorias, 10 empates y 8 derrotas.
Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años), director técnico argentino de Olimpia, con el que lleva 52 partidos dirigidos, con 34 victorias, 10 empates y 8 derrotas.Club Olimpia

El Consejo de la División de Honor programó este lunes la vigésima fecha del torneo Clausura. El título podría definirse el próximo domingo 22, a favor de Olimpia.

Por ABC Color
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Una sola ronda del campeonato Clausura 2026 fue programada este lunes por el Conejo de la División de Honor, a través de una reunión virtual entre los representantes de los clubes.

Lea más: ¿Qué necesita Olimpia para lograr el bicampeonato en la próxima fecha?

La vigésima fecha se desarrollará entre el viernes 20 y el lunes 23 del presente mes. La competencia tendrá una pausa para dar lugar a las semifinales de la Copa Paraguay.

El duelo estelar será el puntero Olimpia y el Sportivo Trinidense, que se enfrentarán el domingo 22, en el Defensores del Chaco. De manera simultánea jugarán Rubio Ñu y Libertad, que tiene remotas posibilidades consagratorias.

El Decano, el más ganador de nuestro fútbol, tiene allanado el camino para una nueva conquista, en este caso, la segunda de la temporada.

Cartelera de la 22ª fecha

Viernes 20

17:30: Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, en La Fortaleza de Villeta.

20:00: Recoleta FC vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 22

18:00: Olimpia vs. Sportivo Trinidense, en el Defensores del Chaco.

18:00: Rubio Ñu vs. Libertad, en La Arboleda.

Lunes 23

17:30: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo, en el Río Parapití.

20:00: Nacional vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.

El sábado 21 queda en blanco por la definición de la Copa Sudamericana entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro.

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