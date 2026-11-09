El título del Clausura 2026 podría definirse el domingo 22

Una sola ronda del campeonato Clausura 2026 fue programada este lunes por el Conejo de la División de Honor, a través de una reunión virtual entre los representantes de los clubes.

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La vigésima fecha se desarrollará entre el viernes 20 y el lunes 23 del presente mes. La competencia tendrá una pausa para dar lugar a las semifinales de la Copa Paraguay.

El duelo estelar será el puntero Olimpia y el Sportivo Trinidense, que se enfrentarán el domingo 22, en el Defensores del Chaco. De manera simultánea jugarán Rubio Ñu y Libertad, que tiene remotas posibilidades consagratorias.

El Decano, el más ganador de nuestro fútbol, tiene allanado el camino para una nueva conquista, en este caso, la segunda de la temporada.

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Cartelera de la 22ª fecha

Viernes 20

17:30: Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, en La Fortaleza de Villeta.

20:00: Recoleta FC vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 22

18:00: Olimpia vs. Sportivo Trinidense, en el Defensores del Chaco.

18:00: Rubio Ñu vs. Libertad, en La Arboleda.

Lunes 23

17:30: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo, en el Río Parapití.

20:00: Nacional vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.

El sábado 21 queda en blanco por la definición de la Copa Sudamericana entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Atlético Mineiro.