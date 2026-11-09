Luqueño, por espantar definitivamente los fantasmas del descenso

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá es la casa provisoria del Sportivo Luqueño, que medirá allí al Sportivo 2 de Mayo, a las 19:30, por la decimonovena fecha del campeonato Clausura 2026.

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La temporada auriazul es horrible, con 39 puntos cosechados en 40 partidos. Si no existiese el promedio, su situación en cuanto a la permanencia sería crítica.

El Gallo norteño llegó a cantar en la punta del torneo, del que fue bajando gradualmente por diversos factores, plantel corto y desgaste por los viajes frecuentes. Además, la transición dirigencial con la salida del presidente Hugo Romero y la asunción de Víctor Hugo Duarte Francia, a lo que se agrega el alejamiento del asesor técnico Diego Gavilán.

De todas formas, los “avícolas” del Amambay están en condiciones de pelear por una plaza internacional, en este caso para la Copa Sudamericana. Mientras le duró el combustible, fueron la sensación del segundo certamen liguero de la temporada.

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Luqueño necesita cerrar este ciclo con una imagen mejorada e iniciar el siguiente con objetivos superiores, actuando en su casa. No puede demorar tanto tiempo para un estadio remodelado, que para nada puede presentarse como “nuevo Feliciano Cáceres” como lo dice su presidente, Hugo Daniel Rodríguez.

En cuanto a los choques animados en este 2026, Luqueño ganó en Pedro Juan Caballero en la primera rueda del Apertura por 2-1, mientras que en la segunda se impuso el 2 de Mayo 2-0, en Itauguá. En el Clausura se dio una igualdad de 2-2, en la capital del Amambay.