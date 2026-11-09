ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol
09 de noviembre de 2026 - 01:41

San Lorenzo amenaza con arrastrar a Rubio Ñu a la División Intermedia

Estadio Gunther Vogel, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu.
Estadio Gunther Vogel, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu.Redes sociales

El descendido Sportivo San Lorenzo enfrenta este lunes a las 17:00 a Rubio Ñu, que necesita prácticamente un milagro para permanecer en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En 2025, Rubio Ñu y San Lorenzo ascendieron a Primera en su carácter de campeón y vice de la División Intermedia, respectivamente. Hoy, uno ya está sentenciado y el otro necesita una milagrosa combinación de resultados para evitar su caída al segundo nivel de nuestro balompié.

Lea más: Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

El estadio Gunther Vogel albergará el encuentro de la decimonovena fecha del campeonato Clausura entre San Lorenzo y Rubio Ñu, al que los protagonistas llegan con distintas sensaciones. Los de la Ciudad Universitaria vienen de dos significativas victorias, contra Libertad y Nacional, mientras que los de Santísima Trinidad sufrieron en la ronda anterior una estrepitosa caída en casa ante el Sportivo Luqueño por 5-0.

Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu
Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Para que el Laureado logre su permanencia, debería ganar los cuatro cotejos que le quedan al calendario y esperar que los auriazules de la Ciudad de la música no sumen. Al caer recientemente en el duelo directo, sus chances de continuidad en la élite disminuyeron considerablemente.

Rubio Ñu le ganó a San Lorenzo los tres partidos animados en este ciclo, por 2-0 y 1-0 en el torneo Apertura, y por 3-1 en el Clausura. De hecho, su producción fue mayor al del adversario (39 puntos cosechados contra 25), pero el problema pasa por el promedio.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más
05
Fútbol
Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea
Ver más

Te puede interesar