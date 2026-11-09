San Lorenzo amenaza con arrastrar a Rubio Ñu a la División Intermedia

En 2025, Rubio Ñu y San Lorenzo ascendieron a Primera en su carácter de campeón y vice de la División Intermedia, respectivamente. Hoy, uno ya está sentenciado y el otro necesita una milagrosa combinación de resultados para evitar su caída al segundo nivel de nuestro balompié.

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El estadio Gunther Vogel albergará el encuentro de la decimonovena fecha del campeonato Clausura entre San Lorenzo y Rubio Ñu, al que los protagonistas llegan con distintas sensaciones. Los de la Ciudad Universitaria vienen de dos significativas victorias, contra Libertad y Nacional, mientras que los de Santísima Trinidad sufrieron en la ronda anterior una estrepitosa caída en casa ante el Sportivo Luqueño por 5-0.

Para que el Laureado logre su permanencia, debería ganar los cuatro cotejos que le quedan al calendario y esperar que los auriazules de la Ciudad de la música no sumen. Al caer recientemente en el duelo directo, sus chances de continuidad en la élite disminuyeron considerablemente.

Rubio Ñu le ganó a San Lorenzo los tres partidos animados en este ciclo, por 2-0 y 1-0 en el torneo Apertura, y por 3-1 en el Clausura. De hecho, su producción fue mayor al del adversario (39 puntos cosechados contra 25), pero el problema pasa por el promedio.