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Fútbol
09 de noviembre de 2026 - 11:40

Semifinales de la Copa Paraguay, el sábado y domingo

Trofeo de la Copa Paraguay.
Trofeo de la Copa Paraguay.APF

El sábado y domingo próximos se disputarán los partidos semifinales de la Copa Paraguay 2026, que otorga una plaza a la Libertadores.

Por ABC Color
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Los estadios La Arboleda de Santísima Trinidad (Asunción) y Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergarán los enfrentamientos de la penúltima fase de la Copa Paraguay 2026.

Lea más: El título del Clausura 2026 podría definirse el domingo 22

El sábado jugarán Recoleta FC y Libertad, a las 18:00, en el coliseo de Rubio Ñu, mientras que el domingo medirán fuerzas Cerro Porteño y Sol de América, en la Ciudad del Ñandutí, en el mismo horario.

Imagen sin descripción

Como los partidos son de eliminación directa, en caso de empate serán definidos a través de los penales.

La Copa de Todos otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2027. Si el monarca obtuvo el pasaporte al mayor certamen de la Conmebol a través de los certámenes ligueros, Apertura o Clausura, o mediante el puntaje acumulado, el cupo del torneo de integración será adjudicado al que ocupe el segundo lugar.

De los cuatro semifinalistas, tres son del círculo privilegiado, mientras que uno, Sol de América, pertenece a la División Intermedia.

El reglamento establece que solo los clubes de la categoría de Honor pueden jugar la Libertadores. Por ese motivo, el campeón de la Copa Paraguay 2025, General Caballero de Juan León Mallorquín, no pudo intervenir este año en la competencia internacional y sí lo hizo el vice, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

La final de la octava edición de Copa de Todos sería el sábado 5 o el domingo 6 de diciembre.

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