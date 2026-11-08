Trinidense vs. Ameliano, cita nocturna dominical

El estadio Martín Torres, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, será escenario del partido entre Trinidense y Ameliano, fijado para las 19:30, por la decimonovena fecha del campeonato Clausura 2026.

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La Cruz amarilla cumple una mejor campaña y por ende, es favorita a quedarse con la victoria, teniendo en cuenta el plus de la localía. Su marca en el torneo es de 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

La V azulada marcha de mitad de tabla para abajo, teniendo fútbol como para estar más arriba. Registra 4 triunfos, 7 igualdades y 7 caídas.

“Triqui” pugna por la clasificación a la Copa Libertadores a través del puntaje acumulado. De última irá a la Sudamericana, que también es importante.

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Para Ameliano, clasificar al segundo torneo en importancia de la Conmebol es la meta, aunque necesita realizar algunos ajustes para mejorar su actual cosecha.

Los auriazules vencieron a los albiazules en el torneo Apertura por 2-1 y 3-0 en el Clausura en lo que va del ciclo. El primer choque del año entre ambos había finalizado 1-1.

Una propuesta interesante para el cierre de la jornada dominical entre elencos que saben a qué juegan y que necesitan cerrar la temporada lo más alto posible.