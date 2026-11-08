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Fútbol
08 de noviembre de 2026 - 09:15

Trinidense vs. Ameliano, cita nocturna dominical

Estadio Martín Torres, sede del partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano.
Estadio Martín Torres, sede del partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano.Redes Sociales

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano medirán fuerzas en la noche de este domingo en Santísima Trinidad, a las 19:30, en la continuidad de la 19ª fecha del torneo Clausura.

Por ABC Color
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El estadio Martín Torres, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, será escenario del partido entre Trinidense y Ameliano, fijado para las 19:30, por la decimonovena fecha del campeonato Clausura 2026.

Lea más: Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

La Cruz amarilla cumple una mejor campaña y por ende, es favorita a quedarse con la victoria, teniendo en cuenta el plus de la localía. Su marca en el torneo es de 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

La V azulada marcha de mitad de tabla para abajo, teniendo fútbol como para estar más arriba. Registra 4 triunfos, 7 igualdades y 7 caídas.

Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano
Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano

“Triqui” pugna por la clasificación a la Copa Libertadores a través del puntaje acumulado. De última irá a la Sudamericana, que también es importante.

Para Ameliano, clasificar al segundo torneo en importancia de la Conmebol es la meta, aunque necesita realizar algunos ajustes para mejorar su actual cosecha.

Los auriazules vencieron a los albiazules en el torneo Apertura por 2-1 y 3-0 en el Clausura en lo que va del ciclo. El primer choque del año entre ambos había finalizado 1-1.

Una propuesta interesante para el cierre de la jornada dominical entre elencos que saben a qué juegan y que necesitan cerrar la temporada lo más alto posible.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano, por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

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