El plantel y el técnico, firmes: No viajan para la Copa Paraguay

La Copa Paraguay tiene programado para este miércoles dos partidos de los octavos. Con seguridad, Tacuary y Sportivo Iteño juegan desde las 16:00, pero el segundo choque, entre el 2 de Mayo y el Deportivo Santaní, está en duda. Los futbolistas del Gallo Norteño comunicaron que no viajarán a San Estanislao para disputar el certamen por una deuda salarial de tres meses. El entrenador, Hugo Marcelo Ovelar, también tiene la misma postura por dos meses de atraso en el pago del sueldo.

Un día después del comunicado lanzado en redes sociales y a horas del choque contra el Machetero, la postura del plantel y del cuerpo técnico es la misma: No viajarán para jugar la llave hasta que la plantilla completa cobre la deuda. “Tienen que usar la cabeza también un poquito y jugar mañana. De por ahí si ganan se acelera para que cobren”, expresó el martes el presidente del club, que habló de un dinero que la Municipalidad de la ciudad todavía no abonó a la entidad.

“Yo tampoco voy a viajar porque me adeudan dos meses de salario”, avisó Ovelar, quien confirmó a ABC que la determinación continúa firme. “Los jugadores me dijeron que se les adeuda tres meses de salario”, mencionó el martes a ABC 730 AM. El duelo está fijado para las 18:15 y el viaje entre Pedro Juan Caballero y San Estanislao dura casi 5 horas. En caso de no llegar, el 2 de Mayo perderá por W.O. y por reglamento, quedará suspendido, sin poder participar del certamen por dos ediciones.