Melgarejo cree que Sportivo Ameliano no se defenderá

El Sportivo Ameliano venció por 3-2 al Sportivo Luqueño en el primer juego por ser equipo de Primera División en 2022. Héctor Melgarejo, presidente de la “V azulada” espera que la propuesta del equipo siga siendo la misma y no cambiarla para defender la ventaja.

Al ser consultado si el conjunto que ganó en la ida entrará a cuidar el resultado, respondió: “No creo. No es de las características del profesor Humberto (García). No me acuerdo de un partido en el que haya salido a defenderse”. El Sportivo Ameliano sorprendió en el primer juego por cómo encaró el partido.

Sobre los premios señaló en charla con el Cardinal Deportivo que ya tenían “una bolsa establecida desde el inicio. Dijimos que la bolsa iba a salir de lo que ellos nos iban a hacer ganar a nosotros por subir a Primera División. Ya está estipulado tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores”.

“Inclusive pagamos un pequeño premio por el triunfo del otro día. Dirigencialmente tratamos de hacer lo mejor posible y poder cumplir con todos de acuerdo a nuestras posibilidades”, destacó. Héctor Melgarejo también confesó que las palabras de Daniel Rodíguez, presidente del Sportivo Luqueño, motivaron al plantel.