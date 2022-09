Primera B: Recoleta en juego clave

El “Canario” incluso puede ser el primero en conseguir el boleto a la División Intermedia si triunfa y si sus perseguidores: Atlántida, Tembetary y General Díaz no logran sumar de a tres.

* Hoy (10:00): En el estadio Bosque de Pa’i Ñu, en Ñemby, Fulgencio Yegros vs. Deportivo Recoleta (arbitraje de Blas Romero). 15:00: En el estadio Salustiano Zaracho, en Luque, 29 de Setiembre vs. Atlético Tembetary (César Herebia); en el estadio Optaciano Gómez, en Limpio, Sportivo Limpeño vs. Cristóbal Colón de Ñemby (César Rolón); en el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes vs. Atlántida (Sergio Melgarejo); en el estadio Erico Galeano, en la ciudad de los “mitos y leyendas”, Deportivo Capiatá vs. Olimpia de Itá (Álvaro Giménez).

* Domingo (10:00). En el estadio Adrián Jara, en Luque, General Díaz vs. 3 de Febrero RB. 15:30: en el estadio Rubén Ramírez, 3 de Noviembre vs. General Caballero ZC.

* Lunes (10:00): en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Cristóbal Colón JAS vs. 24 de Setiembre.

* Clasificación: Deportivo Recoleta 59 puntos, 24 de Setiembre 53, Atlántida 51, Atlético Tembetary 50, General Díaz 50, 3 de Noviembre 49, Deportivo Capiatá 46, Presidente Hayes 40, Olimpia de Itá 36, Silvio Pettirossi 35, Cristóbal Colón JAS 33, Cristóbal Colón de Ñemby 32, 29 de Setiembre 31, 3 de Febrero RB 25, General Caballero ZC 25, Fulgencio Yegros 22 y Sportivo Limpeño 15.