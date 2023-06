Primera B: Esta mañana se abre otra ronda en barrio Mburicaó

El único líder el torneo de la tercera categoría, Atlético Tembetary tendrá que ir hasta Mariano Roque Alonso para visitar al necesitado Humaitá, que de momento se posiciona en la zona roja del promedio, ocupando el penúltimo lugar, solo por encima de Sportivo Iteño.

Lea más: Martín Ledesma se anota en otra instancia de la Copa Paraguay

* Barrio Mburicaó (10:00). En el estadio Jardines del Kelito, Atlántida vs. Olimpia de Itá. Árbitro: Denis Ortega. Asistentes: Jorge Martínez y Jorge Espinoza. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

* Mañana (10:00). En el estadio Luciano Zacarías, el Lambaré, General Díaz vs. 29 de Setiembre; 15:00: en el estadio Jardines del Kelito, en barrio Mburicaó, River Plate vs. 3 de Noviembre; en el estadio Eleuterio Sánchez, en Mariano Roque Alonso, Humaitá vs. Atlético Tembetary; en el estadio Salvador Morga, en Itá Sportivo Iteño vs. Sportivo Limpeño; en el estadio 3 de Febrero, en la Chacarita, 3 de Febrero RB vs. Silvio Pettirossi; en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Deportivo Capiatá vs. Presidente Hayes.

* Domingo (15:00). En el estadio Pablo Patricio Bogarín, en Ñemby, Cristóbal Colón Ñemby vs. Benjamín Aceval. Libre: Cristóbal Colón JAS.