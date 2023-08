Tres partidos abren la decimonovena ronda de la Primera B

El torneo de la tercera categoría de la APF tiene a cuatro equipos con 34 puntos en la parte superior de la clasificación, entre los que figuran River Plate y Atlético Tembetary, que hoy jugarán de local.

Lea más: Primera B: River Plate triunfa en Itá y se suma al lote de líderes

El “kelito” recibirá a Silvio Pettirossi en el barrio Mburicaó. Mientras que el “Rojiverde” será anfitrión frente a Sportivo Limpeño, en Villa Elisa.

* Barrio Mburiacó (15:00). En el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Silvio Pettirossi. Árbitro: Arsenio Mereles. Asistentes: Jesús Alcaraz y Jorge Espinoza. Cuarto árbitro: Gustavo Cáceres.

* Villa Elisa (15:00). En el omplejo Tembetary, Atlético Tembetary vs. Sportivo Limpeño. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Lorenzo Giménez y Digno Salinas. Cuarto árbitro: José Cuenca.

* Barrio San Pablo (15:00). En el estadio Rubén Ramírez, 3 de Noviembre vs. Presidente Hayes. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Juan Bogado y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

* Mañana (10:00). En el estadio Herminio Ricardo, en J. Augusto Saldívar, Cristóbal Colón JAS vs. Benjamín Aceval; 15:00: en el estadio Pablo Patricio Bogarín, en Ñemby, Cristóbal Colón Ñemby vs. 3 de Febrero RB; en el estadio Salvador Morga, en Itá, Sportivo Iteño vs. General Díaz; en el estadio Eleuterio Sánchez, en Mariano Roque Alonso, Humaitá vs. Olimpia de Itá.

* Lunes (10:00). En el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Deportivo Capiatá vs. 29 de Setiembre. Libre: Atlántida.