En Villa Hayes juega uno de los punteros de la Primera B

Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, que gracias a la diferencia de gol a su favor comanda la clasificación del certamen de la tercera categoría, tendrá que ir mañana en la ciudad del “cántaro y la miel” para medirse con Olimpia de Itá.

* Villa Hayes (10:00). En el estadio Isidro Roussillón, Benjamín Aceval vs. Atlético Tembetary. Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Jeremías Cohene y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Juan Franco.

* Mañana (10:00). En el estadio Adrián Jara, en Luque, General Díaz vs. Deportivo Capiatá; 15:00: en el estadio Optaciano Gómez, en Limpio, Sportivo Limpeño vs. 3 de Noviembre; en el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS; en el estadio 3 de Febrero, en la Chacarita, 3 de Febrero RB vs. Sportivo Iteño.

* Domingo (15:00). En el estadio Salustiano Zaracho, en Luque, 29 de Setiembre vs. River Plate; en el estadio Juan Bautista Ruiz Díaz, en Lambaré Atlántida vs. Cristóbal Colón de Ñemby; en el estadio Bernabé Pedrozo, en barrio Republicano, Silvio Pettirossi vs. Humaitá.