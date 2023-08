El “Toro fernandino”, líder provisorio de la Primera C

El “Toro fernandino” estará expectante a lo que haga esta tarde el 12 de Octubre de Santo Domingo, que de vencer en Campo Grande a 1º de Marzo de Fernando de la Mora, recuperará el primer lugar de la clasificación.

El torneo de la cuarta y última categoría de la APF consta de 22 rondas, al cabo de las cuales, el monarca y el subcampeón se adjudicarán los cupos de ascenso a la Primera División B. El equipo que concluya último en el promedio perderá la categoría y será desprogramado por una temporada.

Estadio: Alfonso Colmán (Fernando de la Mora). Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: José Coronel y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Julián Aquino.

Sport Colombia: Cristhian Cáceres; Óscar Amarilla, Arnaldo Saucedo, Guillermo Vázquez y Ricardo Colmán (75′ Emilio Ibarra); Jorge Cáceres, Roberto Sánchez (85′ José Lezcano), Kevin Acosta y Jhonathan Olmedo (66′ José Acosta); Augusto Ruiz Díaz (66′ José Portillo) y Tobías González (75′ Juan Martínez). D.T.: Orlando Bordón. Fulgencio Yegros: Bryan Sbarcas; Carlos Genes, Arturo Benítez (59′ Emilio Ávalos), Alexandro Barrientos y Elvio Amarilla (80′ Oliver Pereira); Édgar Curtido, Erson Álvarez, Fabio Mendoza (90′ José Ferreira) y Robert Cuevas; Alexander Garcete (80′ Junior Valenzuela) y Fernando Fernández. D.T.: Jorge Núñez.

Gol: 38′ Guillermo Vázquez (SC). Amonestados: 32′ Cáceres (SC); 12′ Benítez y 92′ Curtido (FY). Expulsado: 53′ Robert Cuevas (FY).

* Hoy (15:00). En el estadio Ricardo Grégor, 12 de Octubre SD-1º de Marzo. Árbitro: Joel Martínez. Asistentes: Éver Delgado y Daniel Barrios. Cuarto árbitro: Mario Sosa.

* Mañana (09:00). En el estadio Salustiano Zaracho, en Luque, Valois Rivarola vs. Atlético Juventud; 15:00: en el estadio 26 de Febrero, en Luque, General Caballero CG vs. Pilcomayo; en el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, Oriental vs. Capitán Figari; en el estadio Hugo Bogado Vaceque, en Zeballos Cue, General Caballero ZC vs. Sport Colonial.